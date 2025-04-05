Волейбол, цигун и фрисби: ВДНХ приглашает на бесплатные тренировки

Летом на ВДНХ пройдет более 30 спортивных мероприятий , включая фестивалеи, чемпионаты и соревнования.

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ВДНХ приглашает москвичей на бесплатные тренировки. К летнему сезону здесь начнутся регулярные спортивные занятия в рамках более 10 проектов. В апреле на ВДНХ можно будет бесплатно поиграть в волейбол, килу и фрисби, заняться бегом, кроссфитом и китайской оздоровительной гимнастикой цигун.

Уже сейчас горожане могут присоединиться к спортивному клубу «Волейбол на ВДНХ». Тренировки проходят на волейбольной площадке около Мичуринского сада каждый понедельник, среду и пятницу в 20:00. Поучаствовать в них можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено: группы вмещают до 18 человек. Запись на тренировки открывается за сутки.

С 6 апреля начнутся занятия клуба «Кила на ВДНХ». Познакомиться с русской национальной игрой с мячом можно на футбольных мини-полях рядом с Мичуринским садом. Тренировки будут проводить каждое первое воскресенье месяца в 10:00. Участие бесплатное, без предварительной регистрации.

С 9 апреля на стадионе в парке «Останкино» заработает спортивный клуб «Фрисби на ВДНХ». Открытые тренировки будут проводить игроки команды «Сокол» ― шестикратного чемпиона России по алтимат-фрисби. Присоединиться к занятиям приглашают горожан старше 14 лет по средам в 21:00 и пятницам в 20:00. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Кроме того, с 19 апреля для посетителей впервые заработает спортивный клуб «Кроссфит на ВДНХ». По субботам в 10:00 тренеры будут проводить групповые занятия на воркаут-площадке около беговых дорожек стадиона в парке «Останкино». Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

А еще на ВДНХ круглый год по выходным проходят занятия бегового сообщества «5 верст на ВДНХ», тренировки популярного столичного проекта «Спортивные выходные» и спортивного клуба «Оздоровительный цигун».

В ближайшее время также откроются площадки, где можно будет поиграть в лякросс и настольный теннис, научиться кататься на лонгборде, сразиться в кроссминтон, позаниматься йогой и — впервые на ВДНХ — посостязаться в мас-рестлинге.

ВДНХ — место притяжения любителей активного отдыха. Круглый год здесь проходят спортивные мероприятия для людей всех возрастов. В летнем сезоне на ВДНХ проведут более 30 спортивных фестивалей, чемпионатов и соревнований. В их числе женский чемпионат по олимпийскому лякроссу, турнир по киле «Кубок Победы», фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха», фестиваль неолимпийских видов спорта и другие события.