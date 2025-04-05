В «Мосбилете» стало проще оформить билеты на мероприятия для детей

При покупке билета для ребенка до 14 лет достаточно поставить соответствующую отметку и заполнить обязательные поля.

В сервисе «Мосбилет» появилась новая услуга — «Детский билет». Она упрощает систему покупки билетов на ребенка и его проход в культурное учреждение.

Теперь при оформлении билетов через сервис полный объем данных необходимо вносить только сопровождающему взрослому. У детей до 14 лет можно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения, а при посещении культурных мероприятий показывать документ на ребенка уже не потребуется.

«В ведении столичного Департамента культуры находится 16 детских театров. Большинство московских театров и концертных организаций в своем репертуаре имеют множество постановок для юных гостей. Учреждения обратились к нам с запросом от зрителей упростить систему прохода детей на культурные мероприятия. Теперь при покупке билетов через сервис “Мосбилет” вносить данные документа ребенка в полном объеме не нужно, достаточно только фамилии, имени, отчества и даты рождения. Предъявлять документ при входе на мероприятие потребуется лишь взрослому сопровождающему», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Особенно удобна система для родителей или педагогов, которые приводят в культурные учреждения группы детей.

«При покупке билета для ребенка до 14 лет достаточно поставить соответствующую отметку и заполнить обязательные поля. А авторизация через Mos ID упростит приобретение билета для сопровождающего взрослого: ему не понадобится вводить информацию о себе и сведения своего документа вручную», — рассказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Чтобы купить детский билет, на странице сервиса необходимо поставить галочку напротив строки «Билет для ребенка до 14 лет». Затем ввести его имя, фамилию и отчество и указать дату рождения. Приобретенный билет поступит на указанную электронную почту и отобразится в личном кабинете пользователя на mos.ru. Его можно распечатать или показать контролеру в электронном виде.

Взрослому при покупке билета нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также добавить данные документа, подтверждающего личность. Если у пользователя стандартная или полная учетная запись, то вместо этого достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию Mos ID. Все необходимые данные будут заполнены автоматически — они подтянутся из личного кабинета на mos.ru.

Кроме того, авторизованные пользователи могут воспользоваться куар-кодами билетов в мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы». Это позволит не предъявлять документ при входе на мероприятия, которые проходят с 15 марта по новым правилам посещения театров, концертных залов и других городских учреждений с посадочными местами. Гостям достаточно показать контролеру куар-код билета, брать с собой документ не потребуется.

«Мосбилет» — официальный сервис продажи билетов на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок. На странице сервиса представлены анонсы самых ожидаемых событий, премьер сезона, мероприятий в рамках городских фестивалей, выставок, спектаклей и концертов, которые пройдут в ближайшие выходные.

«Мосбилет» — новый сервис по продаже билетов в Москве