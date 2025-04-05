Образовательный комплекс на 550 мест строится в Южнопортовом районе

На юго-востоке столицы девелопер воздвигает образовательный комплекс площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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Новое образовательное учреждение на 550 мест будет находиться на территории жилого комплекса «Метрополия» по адресу Волгоградский проспект, владение 32/4. В настоящий момент там полностью завершено возведение монолита, происходит кладка наружных стен и идут кровельные работы.

— Образовательный комплекс будет состоять из дошкольного отделения на 150 воспитанников и отделения начальной школы, рассчитанного на 400 мест. Помещения для дошкольников будут располагаться в левом крыле здания, где на двух этажах разместятся шесть групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих и коррекционных занятий, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр добавил, что трехэтажное отделение начальной школы расположено в правой части здания: там будут находиться учебные кабинеты, медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также двухсветный зрительный зал и зона рекреации. После завершения строительства застройщик передаст образовательный комплекс в систему столичного образования.

Для удобства детей и родителей входы в дошкольное отделение и блок начальных классов будут отдельными. Для родителей младших школьников возведут просторные зоны ожидания. На первом этаже в центральной части здания будут находиться медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. Кроме того, для комфортного перемещения между этажами установят два лифта, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.