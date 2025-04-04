Трамваи не будут ходить в Медведково с 5 апреля по выходным

Из-за ремонта трамвайных путей с 5 апреля по выходным трамваи не будут ходить в районе Медведково, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 5 апреля по выходным трамваи не будут ходить в Медведково. <...> Изменения – на время ремонта трамвайных путей на ул. Менжинского. Основные работы будут проводиться только по выходным – по будням трамваи поедут по своему обычному маршруту», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в эти дни маршрут №17 будет укорочен – трамваи поедут от остановки «Останкино» до ул. Сельскохозяйственная. Трамвайная остановка «Сельскохозяйственная улица» в сторону остановки «Медведково» будет работать для посадки пассажиров в сторону станции метро «ВДНХ».

Вместо трамваев будет работать автобус №017 от ВДНХ (главный вход) до остановки «Медведково».