МЧС обратилось к москвичам с предупреждением

Столичное МЧС предупредило жителей столицы о снеге и сильном ветре в выходные, 5 и 6 апреля.

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Согласно прогнозу Росгидромета, со второй половины 5 апреля в городе ожидается ухудшение погодных условий. Вечером столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла.

6 апреля температура продолжит понижение. Ночью ожидается от минус 6 до минус 1 градуса, днем – -2...3 градуса. В этот день преимущественно в южных и юго-восточных районах Москвы пройдет снег, мокрый снег.

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Помимо этого, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Тем временем на дорогах может образоваться гололедица.

В связи с ожидающейся непогодой ведомство рекомендовало столичным водителям снизить скорость во время поездок и увеличить дистанцию от впереди проезжающих машин, а также избегать резких маневров, в частности обгонов и перестроений.

Москвичам посоветовали не оставлять транспортные средства рядом с деревьями, не искать под ними укрытия и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – добавило МЧС.

На фоне неблагоприятных погодных условий в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Всплески тепла и майская погода вернутся в Россию во второй половине апреля, поделился прогнозом синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в этот период температура придет в климатическую норму, для которой характерна температура от 10 до 15 градусов тепла. Он также уточнил, что метеорологическая весна в центральной части страны наступила раньше на три недели.