Собянин заявил о завершении модернизации корпуса №10 Боткинской больницы

Завершена модернизация корпуса №10 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, здание, построенное в 1909 году, является объектом культурного наследия, поэтому там выполнили не только ремонтные, но и реставрационные работы.

В отремонтированном здании находится научно-академический корпус. Туда переместят 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов.

Ранее в Минздраве Московской области рассказали, что в 2025 году в медицинские учреждения региона поступит 85 аппаратов для физиотерапии.