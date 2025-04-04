Собянин заявил о завершении модернизации корпуса №10 Боткинской больницы
Завершена модернизация корпуса №10 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, здание, построенное в 1909 году, является объектом культурного наследия, поэтому там выполнили не только ремонтные, но и реставрационные работы.
В отремонтированном здании находится научно-академический корпус. Туда переместят 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов.
Ранее в Минздраве Московской области рассказали, что в 2025 году в медицинские учреждения региона поступит 85 аппаратов для физиотерапии.