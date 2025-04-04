ЦОДД призвал автомобилистов быть аккуратными в выходные из-за снегопада

Водителям в Москве следует быть аккуратными за рулем в выходные из-за прогнозируемого снегопада, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в выходные синоптики прогнозируют снег – будьте внимательны и аккуратны за рулем. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег. Температура в субботу и воскресенье может опуститься ниже 0 градусов. Возможно образование гололедицы. Если вы уже поменяли резину, советуем в выходные воспользоваться городским транспортом для поездок», – говорится в сообщении.

Автомобилистов также попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

Уточняется, что за ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.