В Москве мост "Багратион" будет закрыт 7-26 апреля

Пешеходный мост "Багратион" в Москве закроют с 7 по 26 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 7 до 26 апреля пешеходный мост "Багратион" будет закрыт. Это связано с проведением работ", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной в канале инфографике, перекрытие будет полным и круглосуточным. "Участок: пешеходный мост "Багратион" от дома 23А, строение 1 по набережной Тараса Шевченко до дома 16, строение 1 по Краснопресненской набережной", - уточняется в инфографике.