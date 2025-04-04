В Минтрансе пообещали высокоскоростной интернет на всем пути ВСМ Москва — Петербург

Как рассказали в министерстве, продолжается разработка проектной документации высокоскоростной магистрали. В ведомстве обсудили диапазоны и количество вышек связи, говорится в сообщении Минтранса. Сейчас завершается работа над участком Высоково — Крюково.

ВСМ соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению Владимира Путина. Высокоскоростная железная дорога должна запуститься в первой половине 2028 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдёт по территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда станут ходить с интервалом в 15 минут.