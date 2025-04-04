Канадские бобры захватывают Подмосковье, вытесняя российских

Популяция европейского бобра в Московской области и по всей России вскоре может быть вытеснена канадским представителем вида.

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Об этом сообщил эколог Илья Рыбальченко.

— Ключевое, что наши русские бобры активно вытесняются канадскими. Есть инклюзивный вид бобров, который никогда не жил в наших краях, но они прижились. Они более жизнеспособны и активны, чем наши российские. Это настоящая катастрофа. Бобров в Подмосковье немало, но наших становится все меньше, — поделился эксперт.

Он добавил, что канадские бобры были завезены в СССР в 30-е годы XX века для восполнения популяции грызунов, которая сильно пострадала от активной охоты. «Иностранные гости» успешно приспособились к российской природе и начали активно распространяться по всей стране. На практике оказалось, что канадский бобр более плодовит, активен и стресоустойчив, нежели его европейский собрат.

Рыбальченко привел статистику, что уже через 50 лет канадский бобр может полностью вытеснить отечественного, сообщает РИАМО.

В воскресенье, 16 февраля, мор бобров и рыбы произошел в Москве. Тела погибших животных обнаружили в районе Печатники недалеко от ГЭС. Инспекторы и столичные власти изучают место происшествия. Что могло стать причиной гибели животных, выясняла «Вечерняя Москва».