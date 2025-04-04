Собянин рассказал об изобретениях комплекса городского хозяйства Москвы

Изобретения сотрудников Комплекса городского хозяйства помогают лучше заботиться о столице. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, в специальном цехе Московского авиацентра была разработана мастерская на базе автомобиля КазАЗ. Там содержится все для ремонта вертолетов — от оборудования до жилого модуля сотрудников.

Идея создания передвижного цеха появилась во время ликвидации лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году. Это позволило организовать ремонт воздушных судов вдали от их постоянного местоположения.

Среди собственных разработок «Мосгаза» выделяется дисковый затвор, обеспечивающий возможность оперативного перекрытия и регулирования потока газа в трубопроводе.

В Метрологическом центре разработали стенд, позволяющий одновременно поверять несколько устройств для передачи данных с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. Ранее такие устройства поверялись поштучно на рабочем столе, что занимало значительно больше времени.

Столичные энергетики также внедрили протекторную антикоррозионную защиту, которая позволяет уменьшить риск утечки масла из кабельных линий высокого давления в стальных трубопроводах.

— Метод не новый, но в энергетике его применили впервые, — заключил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее в Москве утвердили приоритетные направления развития транспортного комплекса города на 2025 год.