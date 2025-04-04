Москва обновила температурный рекорд года перед похолоданием

В пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

Москва обновила температурный рекорд в пятницу, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил: «Очень часто бывает, когда в финальный день теплой серии температура достигает максимальных отметок. Так произошло и сегодня, накануне субботнего похолодания – температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения, достигнутые с начала года», – написал он в соем Telegram-канале.

По данным метеостанции ВДНХ, в 13 часов столбики термометров показали +16,5 градусов, что на полградуса выше предыдущего рекорда последнего дня марта и соответствует климатической норме первой пятидневки мая. Ветер, хотя и порывистый, достигающий скорости 16 м/с, западного направления, способствует продолжению прогрева, и температура может подняться еще немного.

Окончательное значение максимума будет известно после 21 часа.

Однако изменения в погоде не за горами, предупредил синоптик. В субботу холодный фронт вернет температуру в рамки климатической нормы, а в воскресенье южный циклон приведет к понижению температуры до уровня, характерного для середины марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который должен был сохраниться на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов.

Во второй половине апреля в Центральной России ожидается потепление до плюс 20 градусов, что соответствует майским климатическим условиям.

Зимы в России могут стать короче , но не исчезнут полностью как минимум до конца века, несмотря на глобальное потепление, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.