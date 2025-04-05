В Москве обновили более 180 спортивных и детских площадок

По программе реновации в столице за 2024 год обустроили более 180 детских и спортивных площадок, а также благоустроили дворы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2024 году город построил 74 жилых комплекса по программе реновации. Территории рядом с домами оборудованы детскими и спортивными площадками. На сегодня их суммарное количество около возведенных в прошлом году новостроек превышает 180: свыше 100 детских и более 80 спортивных площадок. Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий", - рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Как сообщается, около 50 новых площадок появилось в восточном административном округе, более 40 - на севере столицы, а также 20 спортивных и детских площадок обустроили на северо-востоке города. Кроме того, во дворах высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники, укладывают газоны.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский объяснил, что при обустройстве детских и спортивных площадок используется безопасное резиновое покрытие, а инвентарь и конструкции изготавливают только из качественных и надежных материалов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.