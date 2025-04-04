В Московском зоопарке проснулись степные сурки

Степные сурки из Московского зоопарка, которые прошлой осенью уснули позже обычного из-за теплой погоды, вышли из спячки.

Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение. Постепенно в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Затем ближе к лету сурки будут получать болестепные сурки, они же байбаки, уходят в спячку осенью и до наступления весны не показываются из норые калорийные корма - орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Уточняется, что степные сурки, они же байбаки, уходят в спячку осенью и до наступления весны не показываются из норы.

Байбакам необходимо к началу осени наесть достаточно запасов жира, так как в период спячки они теряют около трети от своего веса. Так, к началу осени сурки весили примерно по 5 кг каждый, а к весне похудели до 3 кг. Зоологи стараются не вмешиваться в естественные процессы сурков, но внимательно наблюдают за ними.

Во время спячки температура тела животных опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов, они почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы.

Степные сурки живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда, они делят вольер с венценосными журавлями.