Более 130 тысяч экспонатов представлено в проекте "Музейная Москва онлайн"

Свыше 130 тысяч экспонатов из фондов столичных музеев представлены на портале "Музейная Москва онлайн", передает портал мэра и правительства города.

В их число вошли картины, скульптуры, редкие книги, археологические находки разных эпох, а также личные вещи героев страны, ученых, композиторов, писателей, артистов, художников и других деятелей культуры.

Вместе с тем на платформе доступно 42 культурных учреждения, в частности среди них Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики и музей-заповедник "Коломенское".

Помимо этого, на портале можно найти более 1,3 тысячи виртуальных выставок, часть из которых посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы подготовили сотрудники Государственного музея А. С. Пушкина, Галереи Ильи Глазунова и Дома Гоголя.

При этом одна из онлайн-экспозиций Музея русского лубка и наивного искусства была приурочена к перекрестным годам культуры России и Китая, которые проходят с 2024 по 2025 год по решению лидеров двух стран.

Также для удобства пользователей в цифровой галерее добавили функцию поиска, позволяющую легко находить интересующие экспонаты и целые выставки. Каждый предмет сопровождается подробным описанием.

"Цифровая коллекция регулярно пополняется. За несколько лет небольшой онлайн-проект превратился в крупную культурную площадку, привлекающую сотни тысяч человек", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в прошлом году его посетили два миллиона раз, а годовой прирост составил 15%.

Москва стала одним из крупнейших мегаполисов мира по числу музеев и выставочных залов, рассказывал ранее Сергей Собянин. В 2024 году столичные музеи и выставки посетили более 17 миллионов раз.

В столичных учреждениях культуры было организовано свыше 1 100 выставок, а также более 600 концертов, форумов и прочих мероприятий. При этом в ближайшие годы планируется реализовать еще около 30 крупных выставочных проектов.