Пользователи жалуются на сбои в работе виртуальной «Тройки» в метро Москвы

В редакцию «Бизнес FM» обратился житель столицы, рассказавший, что проход в метро по QR-кодам работает плохо. Приходиться искать турникет, который сможет считать «куар», сгенерированный в приложении «Метро Москвы» — именно так происходит оплата проезда виртуальной «Тройкой». В последние дни это вообще не работает: виртуальная «Тройка» поломалась. В московском метро говорят, что это отдельные проблемы некоторых пользователей.

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Москвич Александр в прошлом году решил попробовать проход в метро по «куарам». В приложении «Метро Москвы» он выпустил виртуальную «Тройку» и привязал к ней сразу годовой абонемент за 20 с лишним тысяч рублей. В теории все было просто и удобно: запустил приложение, сгенерировал код, приложил к турникету — и готово. На практике все получилось иначе. Продолжает сам Александр:

«Приходится бегать между различными турникетами, сканируются QR-коды очень плохо, что, в особенности в час пик, вызывает раздражение у остальных пользователей. Я после примерно двух-трех недель мучений написал то ли в департамент транспорта, то ли в Мосметро. Они ответили на обращение, сказали, что мы калибруем наши аппараты каждую неделю, если не ошибаюсь, проблема, скорее, с вашей стороны, потому что вы используете либо яркость неправильную на телефоне, либо какие-то дополнительные пленки, фильтры, что мешает аппаратам распознавать этот QR-код».

А в последние несколько дней Александр вообще не может использовать виртуальную «Тройку». После обновления приложения «Метро Москвы», которое по времени совпало с проблемами на сайте подземки, виртуальная карта стала недоступной.

Проблемы с оплатой по QR и факт пропажи из мобильного приложения виртуальной «Тройки» подтверждает москвич Максим:

«Приходилось прикладывать по очереди к каждому турникету и какой-то один из них только, как правило, нормально работал с этим QR-кодом, с электронной тройкой. Сейчас же, с понедельника, вообще произошла ситуация, что они обновили приложение, и исчезла и сама эта электронная «Тройка», и попытки войти в свой личный кабинет через обычную классическую «Тройку» успехом не заканчиваются. То есть, прикладываешь обычную «Тройку» к смартфону — он пишет, что что-то пошло не так. Вводишь номер своей обычной «Тройки», чтобы войти в личный кабинет, он тоже пишет, что ошибка системы, сбой. В итоге эта электронная «Тройка» просто куда-то пропала. И что с деньгами, которые там остались, тоже не очень понятно».

В пресс-службе метро «Бизнес FM» сообщили, что все системы, включая турникеты, работают в штатном режиме. Правда, есть проблемы у отдельных пользователей, их обещают устранить. Продолжает пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков:

Дмитрий Бочков пресс-секретарь Московского метрополитена «У некоторых пользователей могут наблюдаться временные трудности при оплате проезда виртуальной «Тройкой», это связано с проведением технических работ в приложении «Метро Москвы», специалисты работают над их скорейшим завершением. Пользователям с уже записанными абонементами на виртуальную «Тройку» не стоит беспокоиться: для таких пассажиров будет предусмотрена компенсация, порядок получения опубликуем позднее на информационных ресурсах транспортного комплекса».

Примерно тысяча человек только в течение четверга пожаловались на сбой приложения «Метро Москвы» на сайте Downdetector.

Здесь наложились друг на друга две проблемы: сбой, который продолжается уже несколько дней, и плохое считывание «куаров», о чем известно было уже давно. Говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании Phishman Алексей Горелкин:

— Проблема с QR связана с тем, что не все ставят дорогие считыватели. Иногда у вас может быть экран с какой-то дополнительной защитой, с дополнительным стеклом, иногда блики мешают, внешний свет. Ну, в общем, проблема в сканерах, проблема известная, и она известна еще вот со времен первого появления штрихкодов в пригородном транспорте.

— А что могло поломаться у метрополитена, что они несколько дней уже не могут починить?

— Ну, в целом, атака на метрополитен была, по-моему, даже атака на РЖД была, они что-то восстановили, что-то не восстановили. Недавно «Лукойл», к сожалению, успешно атаковали. Ну, а до этого в течение длительного времени атаковали провайдеров связи. В целом, учитывая контекст, скорее всего, это атака. Может ли это быть совпадение, просто какие-то работы? Наверное, может, хотя я сомневаюсь.

На фоне проблем с виртуальной «Тройкой» стали возникать вопросы к ней самой. Почему, например, нельзя совместить реальную карту для оплаты проезда в метро с виртуальной? Это как программы лояльности в ретейле: обычно карта одна, но доступна и как пластик, и как мобильное приложение. Пользоваться можно тем, что удобнее. Как объясняют эксперты, с виртуальной «Тройкой» это сделано специально, чтобы по одной карте не проходили в метро разные люди — один, допустим, по пластику, а другой — по «куару». Связано это, как утверждается, с вопросами безопасности на транспорте.