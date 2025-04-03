В Москву могут протянуть ЛЭП от Нововоронежской атомной станции

Высоковольтную линию электропередач планируется построить от Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) в Москву. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.

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Протяженность ЛЭП составит 550 км. Кроме того, планируется построить сопутствующую инфраструктуру, в том числе выпрямительные и инверторные подстанции мощностью 500кВ.

Курирующий строительную отрасль зампред облправительства Константин Кузнецов сообщил, что при реализации проекта нужно также учесть перспективные потребности региона в электроэнергии, а также интересы собственников земельных участков и объектов по маршруту ЛЭП. Для этого в ближайшее время хотят разработать детальную "дорожную карту".

Директор НВ АЭС Владимир Поваров назвал проект первым в новой истории энергетики России. По его словам, подстанция постоянного тока в районе станции может быть построена в Каширском районе и запитана от открытого распределительного устройства (ОРУ-500) Нововоронежской станции. Уже от нее ЛЭП будет протянут до Московской области.

"Сейчас дан старт отдельным научным разработкам и поиску технических решений для реализации данного проекта", - добавил он.

О планах Минэнерго РФ протянуть ЛЭП от Нововоронежской и Курской АЭС до столицы стало известно летом 2024 года. Таким образом может быть покрыт прогнозируемый после 2030 года дефицит в энергосистеме Московского региона. Реализация может потребовать, по данным СМИ, более 200 миллиардов рублей.

В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года утверждено строительство восьмого энергоблока НВ АЭС. Он должен заработать в 2037 году. В его основу ляжет оптимизированный базовый проект водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) мощностью 1200 МВт, по нему уже возведены шестой и седьмой энергоблоки. С 2037 года также будут выведены из эксплуатации два реактора, общая мощность станции снизится с 3,78 ГВт до 3,56 ГВт.