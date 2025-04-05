Москвичей предупредили о мокром снеге

В некоторых районах Москвы ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он отметил, что снег начнется в субботу, 5 апреля, а к 6 апреля осадки усилятся и продлятся до 7 апреля.

По прогнозу, высота снежного покрова может составить от трех до семи сантиметров, передает ТАСС.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что волна холода в столичном регионе не продержится долго. Уже во второй половине месяца погода начнет налаживаться, а столбики термометров постепенно будут расти.

Позднякова также отметила, что Москву накроют снегопады. По ее словам, пятница — последний теплый день. Также о резком похолодании предупреждал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он рассказал, что суббота станет переломным днем.

В первые выходные апреля в столичный регион вернется зимняя погода. Столбики термометров опустятся до отрицательных значений, а осадки будут в виде снега. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась Татьяна Позднякова.