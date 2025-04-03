«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в пятницу, 4 апреля, из-за сильного ветра.

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Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра РФ.

— Ветер. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 4 апреля – местами порывы до 17 метров в секунду, — написано на сайте ведомства.

В первые выходные апреля в столичный регион вернется зимняя погода. Столбики термометров опустятся до отрицательных значений, а осадки будут в виде снега. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова также отметила, что в ближайшее время Москву накроют снегопады. По ее словам, пятница — последний теплый день. Также о резком похолодании предупреждал и руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он рассказал, что суббота станет переломным днем.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец пообещал «майское» тепло москвичам в апреле: во второй половине месяца в столице прогнозируется тепло с температурой воздуха в районе плюс 15–20 градусов.