Москвичам рассказали, на сколько задержится снежный покров

В ближайшее время Москву накроют снегопады. Такое мнение выразила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, пятница — последний очень теплый день. В Москве днем будет солнечно, температура составит 13-15 градусов выше нуля.

— Единственный минус — днем начнет усиливаться ветер. Порывы могут быть до 12-17 метров в секунду, — поделилась эксперт.

Уже в субботу, 4 апреля, в столице будет около 7-9 градусов, а 6-7 апреля пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

— И мы считаем, что у нас сформируется снежный покров. Местами его высота может превысить 10 сантиметров, — сказала Позднякова.

Метеоролог уточнила, что снежный покров останется почти на неделю. Неделя с 7 по 13 апреля будет вся с небольшими осадками, а температура будет значительно ниже климатической нормы.

— В отдельные дни среднесуточная температура даже будет отрицательной. Холодная погода, — подытожила она в беседе с RT.

По словам Поздняковой, характер погоды в ближайшие дни в Подмосковье будет меняться. Дожди продлятся до конца недели, но будут кратковременными.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец пообещал «майское» тепло москвичам в апреле.