Выставку «Москва промышленная. Город будущего» признали событием года

Масштабная экспозиция, представившая промышленный потенциал столицы, одержала победу в ежегодной национальной премии «Событие года» в номинациях «Экспо событие года» и «Лучшее оформление и дизайн мероприятия», а также стала лучшим проектом блока «Выставочное событие года». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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Он добавил, что Москва активно реализует проекты для популяризации индустриального сектора и привлечения внимания к деятельности предприятий столицы.

— На выставке «Москва промышленная. Город будущего» свыше 60 компаний представили свои передовые разработки и достижения в различных отраслях. Более 70 тысяч человек посетили экспозицию и ознакомились с инновационным оборудованием московской промышленности. Мы провели более 600 познавательных мероприятий для гостей всех возрастов: иммерсивные спектакли, обучающие лекции и мастер-классы, — рассказал Анатолий Гарбузов.

Выставка проходила в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 10 августа по 8 сентября 2024 года. Она была разделена на 10 секторов, посвящённых отдельным отраслям и направлениям московской промышленности.

Благодаря интерактивным экспозициям и их оригинальному дизайну посетители смогли познакомиться с московским индустриальным сектором и масштабными технологическими возможностями предприятий, а также приобрести новые знания и навыки. Каждый гость мог попробовать себя в качестве авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка.

Особой популярностью пользовались скульптура из разноцветных кабелей «Человек из проводов», беспилотное воздушное судно группы компаний «Икар» и макет столичного автомобиля Aurus Senat, который отображает все этапы его разработки. Для создания арт-объектов использовалось 337 метров кабеля производства компании «Москабельмет» и завода «Спецкабель», а на их сборку потребовалось 336 часов. Кроме того, на выставке был представлен беспилотный гражданский вертолет, который может перевозить груз весом до тонны. Внутри него побывали более 13 тысяч человек.

Гости также смогли увидеть уникальное иммерсивное шоу на 30-метровом макете ракеты-носителя «Ангара-А5», который был создан специально для выставки. На корпусе ракеты проецировались интересные факты о московской промышленности и кадры звездного неба.