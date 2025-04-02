Москвичам пообещали снегопады

В выходные в Москве может выпасть снег. Такую погоду пообещал жителям столицы эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика теплая погода продержится в столице до пятницы, 4 апреля. В этот день воздух не прогреется выше плюс 7 градусов, и начнется арктическое вторжение.

«Оно принесет холод, а южный циклон, насыщенный влагой, посыплет землю снегом. Снегопады пройдут на линии Брянска, Тулы, Рязани, Казани, ну и Москве тоже достанется», — пояснил Ильин.

В период с 6 по 8 апреля в столице сформируется снежный покров высотой от 7 до 12 миллиметров, прогнозирует эксперт. По ночам температура воздуха будет достигать минус 6 градуса, а днем — плюс 3.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о заморозках — по его прогнозам, ночные температуры в предстоящие выходные опустятся до минус 5 градусов.