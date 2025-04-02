Скончался известный московский архитектор Валентин Иванов

Известный архитектор Валентин Иванов, несколько лет возглавлявший институт Генплана Москвы, скончался во вторник вечером в своей квартире на Арбате.

Как стало известно «МК», Валентин Иванович Иванов был одним из крупнейших специалистов в области городской ландшафтной архитектуры. Принимал участие в проектировании многих московских парков, в том числе парка Дружбы, парка 40-летия ВЛКСМ, занимался озеленением Ленинского проспекта. Он возглавлял институт Генплана с 1983 по 1988 годы. Был заслуженным архитектором РСФСР. Иванов скончался на 94-м году жизни.