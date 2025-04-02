В Москве с 6 по 8 апреля может выпасть более 10 см снега

Более 10 см снега, который растает не скоро, может выпасть в Москве с 6 по 8 апреля. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

"С воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. Северо-восточный ветер принесет снег и существенное похолодание. На графике видно, что с 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега, который при слабо положительной температуре воздуха не скоро растает", - написала Позднякова.

По ее словам, синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20 апреля. Тогда высота снежного покрова в Москве достигала 28 см, уточнила Позднякова.