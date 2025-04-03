Более 1,3 миллиона москвичей оформили самозапрет на кредиты

Предусмотрительные москвичи сами себе ограничивают выдачу новых кредитов и займов, чтобы не стать жертвами хитрых мошеннических схем. Так называемым сервисом самозапрета на кредиты, который заработал на "Госуслугах" с 1 марта, воспользовались уже более 1,3 миллиона жителей столицы.

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Больше всего заявлений на самозапрет подали горожане в возрасте 55 лет. Самому старшему заявителю 99 лет. Делают это пожилые люди, как правило, по рекомендации заботливых детей и внуков. На портале "Госуслуги" достаточно проверить паспортные данные и ИНН. Найти вкладку "Штрафы, Налоги", внизу списка - "Установление запрета", затем выбираем нужный вид ограничения: полный или частичный. Запрет начнет действовать на следующий день. Уведомление об этом придет в личный кабинет.

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"Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении. Механизм помогает избежать возможных финансовых рисков", - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Сервис бесплатный и позволяет ограничить выдачу займов, даже если уже есть оформленные кредиты. Устанавливать и снимать самозапрет можно неограниченное количество раз. Отметка об этом появится в кредитной истории, но кредитный рейтинг останется прежним.

"Москвичи в возрасте от 25 до 45 лет все-таки активно оформляют кредиты на покупку автомобиля, отдых, покупку жилья и прочие цели. Они часто используют и программы рассрочки при покупке техники, электроники и даже одежды. Такие услуги предоставляются в магазинах не продавцами, а банками. Установив же самозапрет, покупатель не сможет взять товары в рассрочку", - комментирует ситуацию Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Она подчеркивает, что молодым людям нет смысла устанавливать самозапрет, чтобы затем каждый раз, когда им понадобятся деньги, отзывать ограничение. "Люди же в зрелом возрасте не так часто берут кредиты, как правило, они не уверены, смогут ли покрыть долг, да и банки неохотно одобряют им займы", - добавила Валишвили.