Собянин: В 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Работа Московского метрополитена, расширение городской трамвайной сети, а также повышение условий для маломобильных пассажиров — важная составляющая развития столичного транспорта. Эта тема рассматривалась на заседании Президиума Правительства Москвы. Подробнее об этом рассказал Сергей Собянин.

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Развитие метро

В 2024 году на линии столичного метро вышло 288 новых вагонов «Москва-2024».

Открыли восемь новых станций:

— семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская», — они улучшили транспортное обслуживание более 900 тысяч горожан;

— новая конечная станция «Потапово» Сокольнической линии, благодаря которой метро рядом с домом получили 50 тысяч москвичей.

Сегодня этими станциями ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Кроме того, заработало электродепо «Аминьевское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ). В будущем это может поспособствовать увеличению парности поездов на 20–30 процентов.

Важным шагом по улучшению пассажирских сервисов стало открытие двух цифровых станций — это «Марьина Роща» БКЛ и городской вокзал Нижегородская (терминал № 1). Еще на станциях установили сенсорные указатели, индикаторы загруженности вагонов, интерактивные стенды, турникеты нового поколения (рост пропускной способности составил до 30 процентов), автомат по продаже билетов с дополнительными функциями (например, пассажир может построить маршрут в метро или заморозить свой проездной на время отъезда) и другие инновационные элементы.

Московский метрополитен — лидер в Европе по темпам обновления вагонов. В прошлом году на линию вышли более комфортные поезда новой серии «Москва-2024», разработанной с учетом пожеланий пассажиров и машинистов. Всего за 2024 год закупили 288 вагонов — они вышли на Замоскворецкую и Троицкую линии. По итогам прошлого года парк метро и Московского центрального кольца обновили на 77 процентов. С 2010-го средний возраст вагонов метро уменьшился почти в два раза — более чем с 20 до 12 лет.

В этом году планируют:

— открыть еще четыре станции Троицкой линии — «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ», они будут цифровыми;

— ввести в эксплуатацию два новых электродепо — «Столбово» и «Южное»;

— подготовить к запуску первый беспилотный поезд метро на Большой кольцевой линии;

— вывести на Замоскворецкую линию метро около 200 вагонов «Москва-2024» — таким образом подвижной состав зеленой ветки обновится более чем на 50 процентов.

Кроме того, 15 мая город отметит 90-летие Московского метрополитена.

Расширение и модернизация трамвайной сети

В городе продолжается развитие трамвайного сообщения. В 2024 году открыли двухпутную трамвайную линию на улице Сергия Радонежского длиной более 860 метров, что позволило организовать новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица» — «Курский вокзал». Интервал движения составляет 10 минут. Более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получили около 700 тысяч жителей Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов. В частности, свыше 300 тысяч жителей восточных районов — Лефортова, Соколиной Горы и Перова — получили прямую транспортную связь с Курским вокзалом.

Одновременно с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между станцией метро «Авиамоторная» и площадью Абельмановская Застава, который был закрыт на время работ по строительству железнодорожных путепроводов второго и четвертого Московских центральных диаметров. Трамвайный маршрут № 12 вновь связал район Восточное Измайлово и станцию Московского центрального кольца Дубровка, маршрут № 38 проходит от остановки «Черемушки» до станции метро «Авиамоторная» и Дома культуры «Компрессор», а трамвай № 46 курсирует от Метрогородка до Новоконной площади.

В результате пассажиропоток трамвайных маршрутов в районе станции метро «Площадь Ильича» вырос почти в 1,5 раза — с 62,8 тысячи до 92,8 тысячи человек в рабочий день.

В целом протяженность трамвайных путей в Москве составляет около 420 километров. Из них 80 процентов отделено от автомобильных дорог или находится на обособленном полотне. В 2010 году в столице было четыре процента новых трамваев. Сегодня парк городских трамваев обновлен на 97 процентов. Сейчас средний возраст подвижного состава не превышает шести лет — это лучший показатель не только в России, но и среди всех мегаполисов мира.

В Москве действует 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно совершают около 730 тысяч поездок. По сравнению с 2023 годом пассажиропоток вырос на 20 процентов. Наиболее популярными считаются маршруты № 17 «Медведково» — «Останкино» (более 48 тысяч поездок в рабочий день), № 6 «Братцево» — «Метро “Сокол”» (38 тысяч поездок), № 12 «Восточное Измайлово» — «МЦК Дубровка» (более 33 тысяч поездок).

В планах на ближайшие годы расширение трамвайной сети Москвы, включая строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади. Это позволит организовать дополнительные трамвайные маршруты и увеличат популярность этого вида транспорта.

Запуск первого в России беспилотного трамвая

Москва — лидер среди европейских мегаполисов по развитию беспилотных трамваев. Столичная беспилотная система уникальна, при этом она работает надежнее и стабильнее зарубежных аналогов и способна с помощью искусственного интеллекта управлять трамваем в огромном городе.

В 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи, поставленной Сергеем Собяниным, по организации движения беспилотных трамваев. Запуск первого в России беспилотного трамвая проводился в три этапа.

На первом этапе, который начался в мае 2024 года, проводились испытания беспилотного трамвая на улицах города без пассажиров — с водителем и системой дублирования его действий. Она обеспечивала движение трамвая, но конечные решения оставались за водителем. В рамках первого этапа трамвай проехал более 800 километров по маршруту № 10 («Метро “Щукинская”» — «Улица Кулакова»), ни разу не нарушив правила дорожного движения.

Первый этап испытаний успешно завершился, и в конце августа 2024 года начался второй. Все системы проверили: и сам трамвай, и программное обеспечение были полностью готовы к первым тестовым поездкам с пассажирами. Проведение второго этапа стало возможно после установления Правительством Российской Федерации в Москве экспериментального правового режима (ЭПР) для запуска беспилотного транспорта. Документ подготовило Минэкономразвития России на основе инициативного предложения Московского метрополитена. Москва впервые в стране инициировала принятие ЭПР для внедрения беспилотного городского транспорта.

В рамках второго этапа беспилотный трамвай выходит на маршрут как с пассажирами, так и без них. Система беспилотного вождения взяла на себя функции управления и принятия решений, а водитель страхует действия трамвая.

Беспилотный трамвай курсирует по городу по специальному графику. В салоне есть большой экран для трансляции основных показателей работы различных систем. Он позволяет оценить, как трамвай видит окружающее пространство через систему машинного зрения.

На третьем (финальном) этапе, к которому перейдут в конце 2025 года, планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами. При этом в салоне или кабине может находиться сотрудник — без обязательного наличия прав управления трамваем — для визуального наблюдения за движением или выполнения прочих функций.

Программное обеспечение для трамвая создают сотрудники Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний. Беспилотная технология принадлежит Правительству Москвы.

Помощь маломобильным пассажирам

На заседании Президиума Правительства Москвы обсудили вопрос повышения доступности транспорта для маломобильных пассажиров. Принято решение в 2025 году добавить тифломаршруты на сайт Московского метрополитена.

Для оказания помощи маломобильным гражданам, например с нарушением слуха, зрения или опорно-двигательных функций, а также пожилым людям, родителям с детьми до семи лет в 2013 году был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). За весь период работы его услугами воспользовались более 1,3 миллиона раз, в том числе в 2024-м — свыше 77,5 тысячи раз.

Специалисты центра бесплатно сопровождают пассажиров на станциях метро и Московского центрального кольца по всему маршруту следования. При необходимости они провожают до поездов пригородного сообщения и дальнего следования, автостанций и объектов социальной сферы. Также оказывается информационная поддержка.

Сегодня 259 станций московского метро оснащены специальной навигацией для маломобильных пассажиров. Также для них разработано 355 различных маршрутов по городу.