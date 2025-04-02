Бабочки и божьи коровки проснулись в столице

В Москве начали просыпаться насекомые - по словам биологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в городе уже можно встретить бабочек, жуков и клопов. Причем некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной.

© Российская Газета

"В марте беспозвоночные ведут себя осторожно. Они активны преимущественно в середине дня, когда солнце стоит высоко, а температура максимальна. Темная окраска многих видов насекомых помогает им быстрее накапливать тепло. В пасмурные дни и по утрам они предпочитают оставаться в укрытиях, экономя энергию", - рассказали в департаменте.

Бабочек сейчас проще всего заметить у первоцветов. Например, можно увидеть лимонницу - этих бабочек так называют из-за ярко-желтого однотонного окраса. Также уже проснулись пяденица волосистая, крапивница и многоцветница обыкновенная. Когда зацветут мать-и-мачеха и одуванчики, разнообразие бабочек резко вырастет.

В ведомстве говорят, что, согласно многолетним наблюдениям, лимонницу часто можно встретить в природно-историческом парке "Битцевский лес", а крапивницу - в природном заказнике "Жулебинский", природно-исторических парках "Измайлово" и "Сокольники", районе Соколиная Гора.

А вот божьих коровок увидеть проще всего на открытых участках, прогреваемых солнцем. Пока эти жучки кажутся сонными и малоподвижными - так и есть, поскольку они только вышли из спячки. Но постепенно насекомые станут активнее. Кстати, божьи коровки не так безобидны, как может показаться - в случае опасности они выделяют ядовитое молочко из сгибов лапок.