В Москве появятся прокатные электроскутеры

Вдобавок к электросамокатам и электровелосипедам в Москве скоро появятся прокатные электроскутеры - это что-то среднее между первыми двумя видами транспорта. В Сети их уже окрестили велосипедами без педалей.

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По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новую модель в мае запустит сервис "Велобайк".

"В этом сезоне для аренды станут доступны 300 электроскутеров - это современный, маневренный и безопасный вид транспорта. Он оснащен умным управляющим модулем и госномерами. Мы будем активно отслеживать обратную связь от пользователей и совершенствовать сервис, чтобы сделать его еще более удобным", - заявил вице-мэр.

У скутеров есть ряд особенностей. Так, их скорость ограничена 20 км/ч. В медленных зонах, например в парках, она будет еще меньше. На всех моделях установлены госномера, так что нарушения ПДД будет проще фиксировать с помощью камер наблюдения. Пользоваться сервисом можно только с 18 лет - для доступа нужен профиль на портале mos.ru.

Стоить аренда скутеров будет столько же, сколько прокат электровелосипедов. Сейчас он обходится в 4 рубля в минуту, но кроме этого нужно купить доступ. К примеру, на месяц он стоит 179 руб. За эти деньги вы получаете месяц бесплатных стартов, а за каждую минуту аренды платите те самые 4 рубля.