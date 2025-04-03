В Химках открылась поликлиника после капитального ремонта

Поликлиника смешанного типа в микрорайоне Фирсановка городского округа Химки возобновила работу после капитального ремонта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Проведенный ремонт позволил полностью преобразить поликлинику, сделав ее комфортной как для пациентов, так и для сотрудников медучреждения. Здесь был обновлен интерьер, установлена новая мебель, оборудованы удобные зоны ожидания. Всего на проведение капитального ремонта поликлиники в Фирсановке было направлено более 17,6 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Уточняется, что медицинскую помощь в этом учреждении получают более 4,5 тыс. человек, из них свыше 1 тыс. детей.

В поликлинике прием ведут терапевты, педиатры, стоматолог, а также акушер-гинеколог и хирург. Здесь оборудованы пункт забора крови и кабинеты вакцинопрофилактики и функциональной диагностики.