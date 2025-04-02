Собянин утвердил приоритеты развития транспортного комплекса Москвы на этот год

В столице утвержден план развития транспортного комплекса города в 2025 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Утвердили приоритеты развития транспортного комплекса Москвы на этот год. Среди них: дальнейшее развитие инфраструктуры метро; расширение трамвайной сети; реализация третьего (финального) этапа запуска первого в России беспилотного трамвая; подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро на БКЛ; завершение обновления подвижного состава на МЦД и начало обновления поездов на Ярославском направлении МЖД; работы по строительству и реконструкции семи московских городских вокзалов, окончание ремонта Ленинградского вокзала», – написал мэр.

Помимо этого, в текущем году планируется поставка 272 вагонов «Москва-2024», порядка 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов «Иволга». Собянин подчеркнул, что в этом году также будет на 50% обновлен парк поездов на Замоскворецкой линии. Также в 2025 году произойдет запуск производства полного цикла электрических речных судов на самой современной в мире верфи в Нагатинском затоне.

Мэр добавил, что до конца года будет запущен третий регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке – «Новоспасский – ЗИЛ».