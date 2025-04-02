Более 700 человек зарегистрировалось на столичной площадке «Цифротека»

На столичной инновационной площадке «Цифротека» зарегистрировалось более 700 человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

«На участие уже зарегистрировалось более 700 человек, около 300 из них начали проходить обучение. Среди них сотрудники территориальных органов, а также активисты столичного Центра развития, Центра молодежного парламентаризма и Агентства общественных проектов. В будущем «Цифротеку» будут постоянно наполнять актуальной информацией по применению новейших технологий», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для сотрудников территориальных органов власти Москвы и активистов городских проектов создали инновационную площадку «Цифротека» для знакомства с современными сервисами, которые позволят оптимизировать рабочие процессы – от подготовки документов до контрольных мероприятий.

«Более 70 тыс. сотрудников территориальных органов власти в ежедневном режиме должны ритмично обеспечивать «дыхание» всего городского механизма, перемещаясь по площади 2,5 тыс. кв. км. Для этого надо не просто минимизировать скорость реакции на происходящее, но и иметь инструменты для анализа, прогнозирования, взаимодействия в меняющейся обстановке», – сказал начальник управления совершенствования территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, чьи слова приводятся в тексте.

По его словам, благодаря «Цифротеке» можно подобрать сервисы, которые помогут быстро находить информацию в тысячах документов, а также систематизировать все отчеты и протоколы.

Сейчас программа состоит из трех этапов. Первый этап заключается в интерактивном онлайн-курсе по представленным технологиям. Второй – практический офлайн-блок на базе Университета правительства Москвы, посвященный использованию сервисов для проработки реальных задач. И третий – хакатон с решением рабочих кейсов. Программа включает такие направления, как выстраивание процессов с большим числом участников, создание чат-ботов, подготовка отчетности, планирование контрольных точек и другие.