Канатная дорога на Воробьевых горах закроется на техобслуживание

Канатная дорога в "Лужниках", которая проходит над Москвой-рекой к Воробьевым горам, закроется на техобслуживание. С 7 по 21 апреля москвичи и туристы не смогут насладиться видами столицы с высоты птичьего полета.

Техобслуживание плановое и проводится каждый год, чтобы подготовить фуникулер к летнему сезону.

Пока же по маршруту между парком и стадионом курсируют 35 крупных закрытых кабинок, каждая из которых может перевозить до восьми человек. Поездка занимает всего 7,5 минут. К слову, кататься на канатной дороге выгоднее по будням, когда стоимость билетов не превышает 300 рублей. В субботу и воскресенье за билет в одну сторону придется отдать 550 рублей.