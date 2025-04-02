На ВДНХ начинают цвести первые весенние растения

Уже сейчас на главной выставке страны распустились подснежники и сциллы, в апреле зацветут тюльпаны, мускари и форзиции, а в мае придет время деревьев.

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Москвичей и туристов приглашают прогуляться по аллеям, скверам и садам ВДНХ, где начинают распускаться цветы, а на деревьях в ближайшее время появятся первые листочки. Всего на главной выставке страны можно полюбоваться более чем миллионом разных растений. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В новом сезоне почти восемь гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое. Возрожденная выставка — отличное место для прогулок с друзьями и семейного отдыха на свежем воздухе», — рассказала Наталья Сергунина.

С 2014 года на территории комплекса привели в порядок парковые зоны и сады, восстановили многие ландшафтные шедевры, включая уникальную систему цветников, которая опоясывает павильоны и фонтаны. Благоустроили Мичуринский сад площадью более 30 тысяч квадратных метров, где растут яблони, груши, сливы и вишни.

Календарь цветения

Уже сейчас на ВДНХ распустились подснежники и сциллы. Увидеть их можно в разных местах, в том числе рядом с аркой главного входа и в саду пяти чувств у ландшафтного аттракциона «Лента Мебиуса».

В апреле начнут цвести тюльпаны, мускари и форзиции. Они украсят Центральную аллею, площадки у павильонов № 1 «Центральный» и № 29 «Цветоводство и озеленение», а также парк «Останкино».

В мае придет время цветения деревьев. На аллее Космонавтов можно будет любоваться каштанами, в Латвийском сквере — рододендронами и магнолией огуречной. В конце весны — начале лета на ВДНХ зацветет около трех тысяч кустов сирени.