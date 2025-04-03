Москвичам объяснили причину запаха рыбы и болота от водопроводной воды

Жители сразу нескольких районов Москвы — Перово, Новогиреево, Ивановское, Измайлово, Вешняки, Некрасовка, Бабушкинский — пожаловались на то, что от водопроводной воды идет запах рыбы и болота, сообщает MSK1.

© Мослента

Жалобы поступают уже вторую неделю. По словам горожан, одна из управляющих компаний (название не приводится) «молча закрывает заявки», нет реакции и от «Мосводоканала».

В столичном управлении Роспотребнадзора объяснили, что причина подобного запаха — слишком теплая зима.

«Ухудшение свойств питьевой воды по показателю запаха в марте 2025 года связано с сезонными изменениями качества природной воды в Волжском водоисточнике и нехарактерным развитием фитопланктона в связи с аномально теплой зимой и практическим отсутствием снежного покрова», — сообщили изданию в ведомстве.

Там заверили, что изменение запаха — кратковременное явление, и что вода соответствует гигиеническим нормативам, то есть безопасна для жителей.

Ранее москвичам рассказали о сроках отключения горячей воды. Максимальную продолжительность отключения обещают до 10 дней при нормативе в 14 суток.