В Москве открыли мемориальную доску оперной певице Ирине Архиповой

В столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски оперной и камерной певице, солистке Большого театра Ирине Константиновне Архиповой. Она появилась на здании по адресу: Брюсов переулок, дом 2/14, строение 2.

© Департамент культурного наследия города Москвы

«В Тверском районе Москвы увековечена память Ирины Константиновны Архиповой – оперной и камерной певицы, педагога, общественного деятеля, солистки Большого театра, народной артистки СССР. Мемориальную доску разместили на фасаде дома, в котором она прожила около 23 лет – с 1987 по 2010 год. На ней изображен полуфигурный горельеф Ирины Архиповой на декоративной гранитной консоли, в основании которой размещен бронзовый рельеф фасада Большого театра России», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Инициатором установки мемориальной доски выступило федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России». В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, СМИ, коллеги и друзья Ирины Архиповой, москвичи и гости столицы. Ирина Константиновна Архипова – оперная и камерная певица (меццо-сопрано), педагог, общественный деятель, профессор Московской консерватории имени П.И.Чайковского, солистка Большого театра России, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РФ.

Ирина Архипова закончила школу сестер Гнесиных, Московский архитектурный институт и Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского. В 1954-1956 годах была солисткой Свердловского театра оперы и балета; в 1956-1988 годах – солисткой Большого театра. С 1955 года гастролировала за рубежом. С 1974 по 2003 год преподавала в Московской консерватории имени П.И.Чайковского. Ирина Константиновна пела на всех основных сценах мира и входила в состав жюри многих престижных конкурсов, стала первой советской певицей, выступавшей по приглашению на итальянской сцене. Является автором нескольких книг, среди которых: «Музы мои», «Музыка жизни», «Бренд по имени «Я», а также многочисленных статей о музыкантах, вокальном искусстве и архитектурных памятниках.