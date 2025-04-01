Собянин: всю экстренную медпомощь в Москве оказывают по новому стандарту

Москва первой в России разработала и внедрила новый стандарт экстренной медпомощи. На сегодняшнее время бригады столичной скорой выполняют около 4 миллионов выездов в год, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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По его словам, большая потребность в экстренной медицинской помощи стала уже ежедневной реальностью крупнейших городов.

Как объяснил мэр столицы, в основные элементы нового стандарта включены единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью и высококвалифицированный персонал. Кроме того, в данной сфере активно применяется цифровизация, при которой медицинские документы создаются и хранятся в электронном виде в ЕМИАС.

Вместе с тем, согласно новому стандарту, поток поступающих пациентов распределяется по приоритетности, чему способствует система "Триаж", отметил Собянин. Также единый стандарт был внедрен и в стационарах, где время поступления человека до первичного осмотра составляет не более 20 минут, а в экстренных ситуациях это занимает секунды.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время у специалистов медицинской помощи внимание сконцентрировано на человеке. В своей работе персонал сосредоточен на борьбе за здоровье пациента, а немедицинские функции ложатся на плечи сотрудников центров госуслуг и социальных координаторов.

Более того, в медицинских учреждениях был сформирован единый стандарт клиентского сервиса, по которому сделаны места ожидания, гардеробы, кулеры с водой, стойки открытого типа и другое.

"Благодаря созданию новых флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений по новому стандарту на сегодняшний день работают все взрослые многопрофильные больницы Москвы", – добавил Собянин.

Между тем количество высокотехнологичных операций в Москве за год выросло от 2,1 до 126 тысяч. При этом повышение уровня доступности высокотехнологичной медицинской помощи стало одним из ключевых приоритетов стратегии развития столицы, отмечал Собянин.

В числе наиболее актуальных областей в сфере оказания помощи оказались сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология, рассказывал мэр Москвы.