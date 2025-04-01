Рестораторы поддержали новый порядок установки летних веранд в Москве

Рестораторы поддержали упрощенный порядок установки летних веранд в Москве. Согласно ему, владельцы заведений теперь могут подать уведомление о размещении на портале mos.ru и получить услугу в течение одного дня, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с газетой "Ведомости".

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Как отметил Немерюк, новые правила помогут небольшим заведениям, которые смогут поставить веранду при благоприятных погодных условиях. Он также указал, что упрощенным порядком городские власти поддерживают ресторанную отрасль, как это было, когда владельцам заведений разрешили не разбирать летние веранды, если они не мешали уборке снега.

"Благодаря этому рестораторы смогли сэкономить на демонтаже конструкций", – объяснил он.

В свою очередь, основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов отметил, что владельцы заведений зачастую не ставят летние кафе, так как не могут разобраться с установленным порядком, комиссиями и заявками. Однако благодаря новым правилам предприниматели смогут обустроить веранду быстро и легко.

Упрощенный порядок вряд ли привлечет внимание крупных заведений, которые обычно работают с постоянными верандами и вкладывают средства в их оформление и продвижение, добавил ресторатор.

В то же время для небольших заведений, которые только начинают свою деятельность, это может стать возможностью попробовать летний формат без особых вложений, считает он.

"В прошлом году мои франчайзи, начинающие рестораторы, отказались от установки веранд из-за бюрократических процедур. В этом году я им уже отправил информацию об упрощенной процедуре через mos.ru", – рассказал Миронов.

Также новый порядок понравился основателю ресторанного холдинга PerelmanPeople Владимиру Перельману. Он обратил внимание, что правила станут полезны в случаях, когда нужно за короткий срок открыть небольшое заведение.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве упростили процедуру установки летних веранд. Теперь для их размещения не требуется предварительное согласование проекта, если они не оснащены специальным оборудованием.

Речь идет о зонах, оборудованных зонтами, длина которых не превышает высоту первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов. На террасах должны быть установлены компактные элементы цветочного оформления, а также столы и стулья промышленного производства.

Кроме того, террасы должны быть расположены рядом с заведением общественного питания на расстоянии не более пяти метров от него. Однако для веранд со сложным оборудованием, таким как перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, по-прежнему требуется согласование.

До этого Собянин подписал еще одно постановление, которое позволяет летним верандам кафе и ресторанов работать круглый год. По мнению экспертов, данная мера позволит предпринимателям сэкономить значительные средства, которые ранее уходили на демонтаж, транспортировку и повторное установление веранд.