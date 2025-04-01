Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя 1 апреля

Столичным автолюбителям рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту из-за идущего местами в городе дождя. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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По словам представителей ведомства, движение в городе оценивается в пять баллов, скорость потока составляет 24 километра в час. Наиболее интенсивный трафик наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Беговой улицы до Новорижской эстакады, в оба направления в районе Савеловской эстакады и на внутренней стороне Садового кольца около Валовой улицы.

— Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Коммунальные службы Москвы своевременно подготовились к непогоде в городе. Согласно прогнозам, осадки сохранятся до конца дня, также возможны сильные порывы ветра.

Синоптики сообщили, когда закончится дождь в Москве.