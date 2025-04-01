Панды Катюша и Диндин показали на видео, как правильно вставать по утрам

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась в своем Telegram-канале видеороликом, в котором можно увидеть, как панды Катюша и Диндин встречают утро. Звери кувыркаются и прыгают, а также играют в догонялки и нечто похожее на борьбу.

Катюша с мамой Дин-Дин знают, как сделать утро бодрым и веселым. С добрым утром, − гласит подпись к публикации Акуловой.

Панда по имени Катюша является первым подобным животным, родившемся на территории России. Она появилась на свет летом 2023 года, а ее родителями являются самец Жуи и самка Диндин. Имя для маленькой панды выбрали россияне в начале прошлого года в ходе голосования на платформе «Активный гражданин». Светлана Акулова регулярно делится интересными эпизодами из жизни Катюши.

Ранее панде Катюше на 8 Марта подарили тюльпаны: та понюхала их, а затем попробовала на вкус. Глава зоопарка Светлана Акулова заявила, что панда Катюша является олицетворением этого дня, а подписчики поздравили друг друга и панду с 8 Марта. Многие отметили, что Катюше очень идут цветы. Кто-то даже пошутил, что животное «все пробует на зуб».