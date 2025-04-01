Названы сроки прихода "майского" тепла в столицу

«Майское» тепло с температурой воздуха в районе плюс 15-20 градусов прогнозируются в Центральной России во второй половине апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, первая половина месяца ожидается относительно холодной: в ночное время столбики термометров будут показывать в районе 0, а в дневное — около плюс 9-14 градусов с последующим понижением до 4-9 градусов выше ноля. Специалист также предупредил об осадках, которые могут идти в «смешанном агрегатном состоянии» и переходить из дождя в мокрый снег.

— Вторая половина апреля не только вернет температуру в положенное климатическое русло, но и порадует жителей Центральной России всплесками комфортного майского тепла... Однако под занавес, накануне Первомая, есть вероятность очередного арктического вторжения, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» дала аналогичный прогноз. По словам специалиста, говорить о возвращении зимы пока не стоит, однако отрицательные температуры воздуха в апреле не обойдут город стороной.