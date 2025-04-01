В московской доставке появилась возможность заказать один кусок хлеба с маслом

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В одном из сервисов доставки москвичам предлагают заказать бутерброд с маслом с доставкой до дома.

Покупателям сообщили, что бутерброд включает в себя белый хлеб и сливочное масло. Стоимость такого блюда — 39 рублей, при этом доставка не включена.

— Масло не жирное, масло вкусное. Красота в простоте: белый хлеб, сливочное масло, и даже намазывать самому не нужно, — говорится в описании на странице сервиса.

Однако, сделав заказ, не всегда можно получить его вовремя: так, столичные росгвардейцы помогли курьеру, застрявшему на дереве у Хохловского переулка. Мужчина не смог выйти из подъезда, после чего попытался выбраться из помещения другим путем.

Не все доставщики, добравшись до клиента, хотят просто покинуть помещение: недавно суд вынес приговор курьеру, который, доставляя заказ, попытался изнасиловать жительницу дома на Туристской улице в Москве. Девушка дала отпор злоумышленнику, и он сбежал. Злоумышленника приговорили к 3,5 года колонии.