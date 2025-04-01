Синоптик предупредил москвичей о продолжительном дожде

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов напомнил о продолжительном дожде. Он нагрянет на Москву в ближайшие часы.

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— Через несколько часов в Москве начнется дождь. Он будет идти до второй половины дня среды. Температура в среду при дожде будет не самой высокой — около 10-12 градусов, — рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что осадки будут умеренными, а местами сильными, но не ливневого характера. По словам эксперта, до залива улиц не дойдет, столичная канализация справится с непогодой.

В четверг и пятницу ожидаются теплые солнечные дни. Дожди сместятся на восток, давление будет немного повышено, а ветер будет умеренным.

— Температура к концу недели будет около плюс 12-14 градусов. Но это последние теплые дни перед похолоданием в выходные, — подытожил Шувалов в беседе с RT.

Говорить о возвращении зимы пока не стоит, однако отрицательные температуры воздуха в апреле не обойдут столицу стороной. Подробным прогнозом с «Вечерней Москве» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

На наступившей неделе в столичном регионе ожидается похолодание. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.