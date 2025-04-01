ЦППК подготовит более тысячи станций к летнему сезону

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит к летнему сезону 1,1 тыс. станций, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«ЦППК начинает подготовку арендованной пассажирской инфраструктуры к лету. От покраски строений до локальной замены плитки на платформах – после зимнего сезона специалисты обновят элементы на 1,1 тыс. станций, расположенных на Московской железной дороге (МЖД)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовка инфраструктуры к лету включает обширный перечень работ. Так, специалисты повторно покрасят участки фасадов касс и павильонов, погодные модули, навесы, полосы безопасности, торцы платформ, ограждения и фундаментные блоки, пандусы и опоры освещения, а также лавочки с урнами. Еще на платформах локально заменят дефектную плитку.

Кроме того, после зимы приведут в порядок внешний вид информационных и навигационных знаков, стоек оповещения на платформах, оборудования для оформления и валидации билетов. Также снаружи строений выполнят штукатурные работы, а внутри – генеральные уборки. Еще будет проведена ревизия электрооборудования.

В пресс-службе рассказали, что наибольший объем работ по подготовке инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам будет выполнен в Москве и Подмосковье, где расположено 56 и 387 станций соответственно. Также работы пройдут на 654 остановочных пунктах, которые находятся в региональных центрах.

Как отмечается, работы намерены завершить в мае.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Московской железной дороге проходит подготовка пригородных поездов к летнему сезону. Железнодорожные специалисты проводят комплексную проверку электропоездов и дизельных транспортных средств – рельсовых автобусов. Планируется подготовить 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов.