Светомузыкальный фонтан в Парке Горького начали готовить к открытию сезона

Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Центральном административном округе начали готовить к открытию сезона. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в комплексе Городского хозяйства Москвы.

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— В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтана в Парке Горького. Это один из самых крупных и известных фонтанов Москвы, он оснащен современным оборудованием, системой гидравлики, светотехники, электроники и акустики, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проведет бригада коммунальных служб. Специальными щетками с применением моющего средства очистят чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации фонтана.

Дополнительно используют аппараты высокого давления. Перед запуском гидросооружения тщательно проверят все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщали, что до конца апреля очистят более 100 транспортных тоннелей.