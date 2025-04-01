В Москве открылся сезон летних веранд

Летние веранды давно стали визитной карточкой Москвы. Сегодня в городскую схему размещения включено свыше четырех тысяч сезонных объектов, более 900 из которых готовы принять гостей.

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Город помогает рестораторам открывать летние веранды. Жители и туристы встречаются там с друзьями, обедают или ужинают с семьей.

Еда на свежем воздухе позволяет продлить ощущение отпуска летом и приятно провести досуг с чашкой горячего кофе или какао зимой. Многие владельцы заведений поддерживают на верандах комфортную температуру даже в холодное время года.

Зимой этого года сезонные конструкции было разрешено эксплуатировать при условии соблюдения правил безопасности и комфорта для посетителей. Кроме того, власти упростили процесс включения летней веранды в схему размещения.

С 1 апреля начинает действовать уведомительный порядок установки отдельных видов летних веранд. В список обязательных условий входит размещение на них только зонтов, столов, стульев и компактных элементов цветочного оформления. При этом высота зонтов не должна быть выше первого этажа заведения, а мебель необходимо использовать только промышленного производства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что подать уведомление о размещении такой веранды можно на портале mos.ru. Согласовывать проект архитектурно-художественного решения, в котором не предусмотрен монтаж конструкций и оборудования, не требуется. Новый сезон начнется 1 апреля.

И зимой, и летом

Монтаж и демонтаж веранд отнимает у рестораторов не только время, но и выручку, ведь конструкцию необходимо разбирать, собирать и хранить, что обходится порой в большие суммы. Именно поэтому город предложил владельцам кафе сохранять эти объекты в холодные месяцы, а зимой 2024/25 года — и эксплуатировать. Этой мерой воспользовались более 500 рестораторов, еще свыше 400 завершили монтаж веранд к 1 апреля.