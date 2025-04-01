Началась запись детей в 1 классы московских школ

С 1 апреля в Москве открылась запись в первый класс. Подать заявление можно дистанционно на портале mos.ru до 5 сентября 2025 года.

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Если ребенок посещает дошкольную группу или собирается поступать в первый класс этой же образовательной организации, то отправлять электронное заявление не нужно. В таком случае переход оформляется без подачи цифровых документов, достаточно лишь написать заявление на имя директора.

Возможность онлайн-записи детей в первый класс появилась в столице 13 лет назад. Благодаря цифровизации москвичам не нужно больше лично приносить документы для зачисления ребенка в школу. Только за 2024 год такой услугой воспользовались свыше 58,1 тысячи раз.

Записать ребенка в первый класс могут родители или законные представители, у которых есть учетная запись на mos.ru. Перед оформлением необходимо внести или обновить информацию о себе и детях в личном кабинете. Затем в каталоге услуг следует выбрать раздел "Образование", перейти в подраздел "Школа" и нажать на "Запись в первый класс".

Все данные проверяются посредством электронного медведомственного взаимодействия, что делает процесс записи более эффективным, отметила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук. По ее словам, родители или законные представители также в формате онлайн могут ознакомиться с официальными документами школы.

Для подачи электронного заявления нужны свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, паспорт заявителя и другие документы. Как уточнили в департаменте информационных технологий, если информация из данных документов была ранее добавлена в личный кабинет и подтверждена, то поля заявления заполнятся автоматически.

Уведомление с решением о зачислении ребенка в школу придет в течение 30 календарных дней. Отсчет начнется с момента регистрации заявления.

Если же у родителей останутся вопросы, они могут проконсультироваться в Центре информирования населения о предоставлении образовательных услуг департамента образования и науки Москвы. Сделать это можно по телефону 8 (495) 530-71-71 или электронной почте infodo@edu.mos.ru.

Ранее детский психолог Елена Бурьевая заявила, что проблемы с произвольным вниманием, речью и саморегуляцией для ребенка являются причинами не отдавать его в школу до семи лет. По ее словам, нервная система у детей часто не успевает за развитием интеллекта, из-за чего обучение дается непросто.

По мнению эксперта, ребенок должен идти в школу тогда, когда научится управлять своими эмоциями. Это важно как минимум для того, чтобы он мог адекватно реагировать на замечания учителя.