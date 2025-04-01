Открыто онлайн-бронирование мест для пикников в парках

Оборудованные места для пикника в столичных парках можно забронировать только в сервисе «Мосбилет». При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место. Уточняется, что аренда площадок платная.

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При этом арендовать место для пикника можно только на четыре часа, продлевать это время нельзя. В случае спорной ситуации администратор площадки поможет урегулировать вопрос.

Зоны находятся на территории 14 парков, в список входят музеи-заповедники «Останкино и Кусково» и «Кузьминки-Люблино», парки «Северное Тушино», «Радуга», «Митино», Лианозовском и Бабушкинском, а также в скверы по Олонецкому проезду.

Также соответствующие зоны находятся в парках «Сокольники» и «Серебряный бор». Везде есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора, передает официальный сайт мэра Москвы.

Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков на даче может привести к штрафам. По его словам, жарить шашлыки нельзя на торфяных почвах или под хвойными деревьями.

Стало известно, что в текущем году средняя стоимость одного «шашлычного набора» составит около 3,3 тысячи рублей. При этом мясо в сравнении с 2024 годом стало дороже на 11 процентов.