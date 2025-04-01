Собянин рассказал, куда вкладывает деньги Москва

Объем инвестиций в экономику Москвы - малые, средние и крупные предприятия - за 2024 год вырос на 4,4% и впервые превысил 8 трлн рублей. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что на столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций.

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Из этой колоссальной суммы 0,8 трлн рублей инвестировало Правительство Москвы, пишет мэр и поясняет: эти средства были направлены в прошлом году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей.

Порядка 400 млрд рублей вложило Правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов, расположенных в столице - научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других.

Но основной объем инвестиций, подчеркивает Сергей Собянин, привлек в экономику бизнес. Множество крупных, средних и малых предприятий - от РЖД до небольшой кофейни на первом этаже - продолжили реализацию своих планов развития.

Каковы основные направления инвестирования средств? В действительности, они точно отражают структуру экономики Москвы - города современных технологий и высоких стандартов качества жизни.

Больше 35% или свыше 2,8 трлн рублей было направлено на приобретение машин и оборудования. Это - станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем, которые определяют технологический уровень современной экономики.

Еще 20% или свыше 1,5 трлн рублей составили вложения в объекты интеллектуальной собственности. В большинстве своем - это программное обеспечение, без которого сегодня не будет работать ни одна серьезная система.

Свыше 25% от общего объема инвестиций или более 2 трлн рублей - это строительство и реконструкция нежилых зданий и сооружений.

Около 17% или 1,4 трлн рублей - строительство жилой недвижимости.

"Масштабные инвестиции являются основным драйвером развития Москвы, - заключает глава города. - Это - гарантия устойчивого функционирования экономики, создания новых рабочих мест и роста уровня жизни".

Каждый рубль, вложенный в новое оборудование, компьютерные программы, строительство метро или жилья в конечном счете работает на будущее нашего города.

Поэтому Правительство Москвы будет и дальше создавать благоприятные условия для инвестиций.