Москвичам напомнили правила безопасности в непогоду

МЧС Москвы рассказало о мерах предосторожности в непогоду. Так, дома необходимо плотно закрыть окна и двери, а автомобиль парковать подальше от деревьев, чтобы избежать возможных повреждений.

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На улице следует обходить потенциально опасные места и не укрываться под деревьями во время сильного ветра или грозы. Водителям важно снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, чтобы снизить риск ДТП.

Особое внимание стоит уделять детям — в ненастную погоду им не следует играть на улице без присмотра взрослых.

— Нужна помощь — звони 101 или 112, — говорится в Telegram-канале столичного МЧС.

О непогоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине дня вторника, 1 апреля, в Москве начнется дождь, который продолжится до конца дня среды. Всего за 1 и 2 апреля может выпасть около трети от всей месячной нормы осадков. При этом, по словам специалиста, в отдельных столичных районах выпадет 15–18 миллиметров осадков.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь заявил, что на этой неделе в столичном регионе ожидается похолодание. Столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть отрицательных значений, не исключены осадки в виде мокрого снега.