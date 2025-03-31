МЧС обратилось к москвичам с предупреждением

В Москве с 1 по 2 апреля ожидаются обильные осадки до 27 миллиметров и порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом предупреждает Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) города Москвы.

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— В период с 1 по 2 апреля в г. Москве ожидаются осадки до 27 мм и усиление ветра с порывами до 14 м/с, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

МЧС призвало москвичей и гостей столицы парковаться в безопасных местах и быть аккуратными за рулем, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Также о непогоде предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине дня вторника, 1 апреля, в Москве начнется дождь, который продолжится до конца дня среды. Всего за 1 и 2 апреля может выпасть около трети от всей месячной нормы осадков, при этом, по его словам, в отдельных столичных районах выпадет 15–18 миллиметров.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь, заявил, что на этой неделе в столичном регионе ожидается похолодание. Столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть отрицательных значений, не исключены осадки в виде мокрого снега.